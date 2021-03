Napoli – Sorpreso con sigarette di contrabbando in auto, denunciato 60enne

Stamattina un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale, libero dal servizio, transitando in vico Santa Maria la Fede ha notato due persone a bordo di due scooter con delle buste sulle pedane dei mezzi. I due, dopo aver affiancato un uomo a bordo di un’auto in sosta, hanno riposto le buste nel bagagliaio del veicolo.

Il poliziotto, insospettito, dopo essersi qualificato ha intimato l’alt ai tre ed ha bloccato l’uomo a bordo dell’auto mentre i due motociclisti sono riusciti a dileguarsi.

L’operatore ha rinvenuto nei sacchi 125 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 25 kg.

A. B. C., 60enne salernitano con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.