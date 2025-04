Napoli – Sorpreso con oltre 17 kg di droga in casa, arrestato 47enne

Continuano i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti su Napoli e provincia.

In particolare, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, hanno controllato l’abitazione di un uomo nel quartiere Barra, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto, ben occultati in 3 borsoni, 7 panetti di cocaina del peso complessivo di circa 8 kg, 9 confezioni contenenti circa 9,3 kg di marijuana, 2 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.