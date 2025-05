Napoli – Sorpreso con oltre 1 kg di droga: arrestato 22enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Miano l’autovettura del 22enne, al cui interno hanno rinvenuto una busta contenente oltre 1 kg di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.