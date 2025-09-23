Napoli – Sorpreso con numerosi capi di note “griffe” contraffatti, denunciato un uomo

Nella mattinata di domenica, la Polizia di Stato ha denunciato un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, per ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Candida, hanno notato un uomo con delle grosse buste; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e controllato, rinvenendo nelle buste 150 capi di abbigliamento di noti marchi contraffatti, di cui il prevenuto non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.