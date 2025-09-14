Napoli – Sorpreso con la droga, fermato un 30enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne marocchino con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato il 30enne che, dopo aver estratto un involucro dalla tasca, lo ha consegnato ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di fuggire finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di 16 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi e una banconota da 10 euro; inoltre, gli agenti sono riusciti a bloccare anche l’acquirente che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.