Napoli – Sorpreso con la droga, fermato 31enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno tratto in arresto un 31enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale;

Nello specifico, i poliziotti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in Piazza Capuana, dove hanno notato il 31enne che, dopo aver estratto qualcosa da un marsupio, l’ha poi consegnata ad una persona in cambio di una banconota e la stessa scena si è poi ripetuta più volte.

I poliziotti, avuta contezza dell’attività di spaccio posta in essere dal prevenuto, sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso. Una volta raggiunto, lo stesso ha tentato invano di darsi alla fuga aggredendo gli agenti con calci e pugni finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 93 involucri di marijuana del peso complessivo di 100 grammi, 3 involucri di hashish del peso di 8 grammi e 30 euro in contanti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.