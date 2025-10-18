Napoli – Sorpreso con la droga, fermato 24enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Lorenzo Milani, hanno notato un giovane che, con fare guardingo, stava stazionando a bordo strada.

Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, il predetto è stato avvicinato da una persona a bordo di un’auto alla quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dall’intercapedine di un muro ivi presente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 195 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre, all’interno dell’intercapedine hanno rinvenuto 5 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 7,5 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.