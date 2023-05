Napoli – Sorpreso con la droga, denunciato 23enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, in via Nuova Villa hanno controllato un’auto con a bordo due persone.

Il conducente si è subito mostrato insofferente al controllo e, durante le fasi di identificazione, ha lanciato qualcosa dal finestrino; gli operatori hanno recuperato l’involucro lanciato dall’uomo in cui hanno trovato 5 bustine contenenti circa 6 grammi di marijuana, mentre hanno rinvenuto nel veicolo un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 23enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.