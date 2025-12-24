Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato un uomo

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico XII Duchesca, hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso di 3 pasticche di metanfetamina, 3 involucri di hashish e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.