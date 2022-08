Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato tunisino

Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Sant’Agostino alla Zecca per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, aveva avuto una lite con il compagno e che lo stesso era in casa.

Gli agenti, una volta all’interno dello stabile, hanno sorpreso una persona intenta a nascondere una busta dietro alcune piante all’interno dell’aiuola condominiale; l’uomo, alla loro vista, ha cambiato direzione tentando di eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e identificato per il compagno della donna e, all’interno della busta, hanno rinvenuto 20 panetti di hashish del peso di circa 2 kg.

Un 42enne tunisino con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.