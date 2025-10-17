Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato tunisino

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale” e su Piazza Garibaldi, hanno notato un giovane in corso Arnaldo Lucci all’angolo con via Pica che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto ed hanno rinvenuto, occultate all’interno di uno zaino, 25 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 13 grammi e 23 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di vari marchi privi della timbratura del Monopolio di Stato.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.