Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 59enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un uomo uscire da uno stabile del Rione Don Guanella e avvicinarsi ad una grata per nascondere un oggetto che aveva in mano.

I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno recuperato un involucro contenente 5 grammi di cocaina; inoltre, all’interno dello stabile, hanno rinvenuto, in un’intercapedine, altri tre involucri della stessa sostanza per un peso di 16 grammi circa.

G. M., 59enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.