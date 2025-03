Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 49enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Crisconio, hanno notato un viavai di persone entrare ed uscire dal cortile di uno stabile.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati all’interno del cortile dove hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava stazionando nei presso di un appartamento sito al piano terra e lo hanno controllato.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno dell’appartamento in uso all’uomo, gli agenti hanno rinvenuto 14 panetti di hashish per un peso complessivo pari a circa 1.5 kg, 43 involucri di hashish del peso di 200 grammi circa, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente e 850 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.