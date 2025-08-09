Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 34enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Pessina, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt; il prevenuto, nel tentativo di fuga, dopo aver speronato la moto di servizio, è stato prontamente raggiunto dagli operatori e, con non poche difficoltà, bloccato e trovato in possesso di un involucro di cocaina e di 50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.