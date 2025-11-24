Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 31enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne marocchino con precedenti di polizia, e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Di Lorenzo, hanno notato il predetto che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di uno scooter; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto, trovandolo in possesso di 4 involucri di crack, 20 di hashish e di una banconota di 5 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.