Napoli – Sorpreso con la droga: arrestato 30enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Lombardi, hanno controllato uno scooter con a bordo un uomo, trovando quest’ultimo in possesso di 25 involucri di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.