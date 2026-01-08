Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 30enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di origini nigeriane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, hanno notato il 30enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto dopo un breve inseguimento, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 6 grammi di eroina e di 10 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.