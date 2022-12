Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 27enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bellini hanno notato un uomo seduto nei pressi di una statua che si guardava più volte intorno con atteggiamento sospetto.

I poliziotti si sono avvicinati per un controllo ma l’uomo, alla loro vista, li ha aggrediti fino a quando, non senza difficoltà e con il supporto di una pattuglia dell’Esercito Italiano, è stato bloccato e trovato in possesso di un borsello contenente 11 bustine con circa 8,5 grammi di marijuana, un pezzo di hashish di circa 10 grammi e 25 euro.

Y.S., 27enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.