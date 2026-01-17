Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 27enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Ferrante D’Avalos, hanno notato un motociclo con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 53 bustine di marjiuana del peso complessivo di circa 340 grammi e di 265 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.