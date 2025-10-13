Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 21enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne rumeno, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lavinaio, hanno notato un soggetto appena sceso da un’auto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involurcro di crack e 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo all’interno dell’ auto dell’indagato, dove hanno rinvenuto altri 16 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 3,5 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.