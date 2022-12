Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 18enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duomo hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo in direzione di via Arte della Lana.

I poliziotti lo hanno raggiunto ma l’uomo, al momento del controllo, ha dapprima riferito di non avere i documenti al seguito per poi darsi alla fuga; ne è nato un inseguimento fino a quando, giunti in largo Girolamo Russo, lo stesso è stato definitivamente bloccato e trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 93,6 grammi, 9 stecche della stessa sostanza per un peso di circa 33,4 grammi, un bilancino di precisione, un cellulare, un cacciavite e 235 euro.

Un 18enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.