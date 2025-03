Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 16enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne georgiano con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara all’angolo con vico Longo, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un contenitore calamitato nei pressi di alcuni cassonetti, l’ha consegnata, in cambio di una banconota, ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

In quei frangenti, il prevenuto, accortosi della presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e di 259 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; nel contenitore, invece, gli operatori hanno rinvenuto altri 58 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 12 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.