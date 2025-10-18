Napoli – Sorpreso con la droga alla stazione, arrestato 28enne

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne napoletano, con precdenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania – Reparto Operativo di Napoli Centrale, durante i servizi di controllo nei pressi della Stazione di Napoli Centrale, hanno notato il 28enne che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo allontanandosi velocemente verso i binari della stazione.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il predetto trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 120 grammi e di un involucro di marjiuana di circa 4 grammi; inoltre, presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.