Napoli – Sorpreso con hashish e piante di marijuana, denunciato un uomo

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, un vicino si era presentato davanti al suo appartamento, lamentandosi dei rumori provenienti dall’interno, e aveva colpito con i pugni la porta d’ingresso.

In quel momento, gli operatori hanno visto l’uomo uscire dalla sua abitazione ed hanno avvertito un forte odore di marijuana, pertanto, una volta all’interno e con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto 2 piante di marijuana alte circa 140 cm mentre, in un pacchetto di sigarette, hanno trovato un pezzo di hashish del peso di circa 34 grammi.

Un 57enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.