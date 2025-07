Napoli – Sorpreso con droga, nei guai 50enne

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato un soggetto a bordo di una bici che stava cedendo qualcosa ad un uomo, in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso di 4 involucri di eroina e 2 di cocaina, appena acquistate, sia il prevenuto che è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina e 130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.