Napoli – Sorpreso con droga, nei guai 32enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via dell’Anticaglia, hanno notato un uomo a bordo di una bici elettrica con fare guardingo che, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di via Pisanelli.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il predetto trovandolo in possesso di 20 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 50 grammi e 305 euro, suddivisi in banconote da diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale