Napoli – Sorpreso con droga, monete falsificate e proiettili, arrestato 26enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte o alterate e detenzione abusiva di armi e munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, nel transitare in via Suor Maria della Passione Beata, hanno controllato il predetto a bordo di un’autovettura trovandolo in possesso di 6 proiettili cal. 9×21, una busta contenente 163 grammi di cocaina, 350 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e materiale per il confezionamento della sostanza.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto 21 banconote contraffatte da 50 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.