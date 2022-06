Napoli – Sorpreso con droga, arrestato 36enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via San Paolo hanno notato una persona a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro con 5,34 grammi di marijuana, 295 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto, all’interno di un mobile della cucina, altre bustine contenenti la stessa sostanza per un peso di 4 grammi.

S.G., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente