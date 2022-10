Napoli – Sorpreso con droga, arrestato 36enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, percorrendo piazza Gravina angolo via Severino hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa all’interno della tasca interna del giubbotto per poi cercare di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di numerose bustine contenenti marijuana; inoltre, hanno rinvenuto presso la sua abitazione altre bustine contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di circa 77 grammi.

A.D.S., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.