Napoli – Sorpreso con droga, arrestato 27enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Foria hanno notato uno scooter con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha iniziato ad accelerare la marcia cercando di allontanarsi.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 15 involucri contenenti 7 grammi circa di cocaina.

A.E., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio; inoltre, è stato sanzionato per guida senza casco protettivo.

Infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca poiché privo della copertura assicurativa.