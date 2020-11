Napoli – Sorpreso con capi di abbigliamento contraffatti, denunciato 33enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in vicolo Longo hanno notato una persona che stava trasportando una busta dalla quale fuoriuscivano capi di abbigliamento e che, alla loro vista, è entrata velocemente in uno stabile.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in un appartamento in cui hanno rinvenuto 293 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti di note “griffe” che sono stati sequestrati.

P.D.N., 33enne della Mauritania con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione, contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.