Napoli – Sorpreso con 50 stecche di sigarette di contrabbando: nei guai 34enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e ricettazione, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Alfonso de Liguori, hanno notato un uomo alla guida di uno scooter che trasportava una grossa scatola; lo stesso, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 50 stecche di sigarette prive dell’etichetta del monopolio di Stato, per un peso complessivo di 10 kg.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.