Napoli – Sorpreso con 318 borse contraffatte, denunciato 39enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Maria Antesaecula, hanno notato un uomo con un grosso sacco di plastica; lo stesso, alla loro vista, si è introdotto in un basso.

Gli operatori lo hanno raggiunto ed identificato per un 39enne senegalese con precedenti di polizia trovando nel locale 318 borse di note “griffe” contraffatte; pertanto lo hanno denunciato per contraffazione, ricettazione ed introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre il locale è stato sequestrato.