Napoli – Sorpreso con 1,5 kg di droga, arrestato 47enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Amedeo di Savoia, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che si aggirava con fare circospetto, come se stesse attendendo l’arrivo di qualcuno.

Insospettiti dall’atteggiamento del predetto, i poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 5 bustine contenenti marijuana e di 40 euro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato un locale in uso all’uomo, dove hanno rinvenuto 14 panetti ed un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 1,5 kg, un coltello con la lama con la lama intrisa di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.