Napoli – Sorpreso a spacciare, nei guai 30enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Pietro Trinchera hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

Gli operatori li hanno bloccati trovando l’acquirente in possesso di due bustine contenenti circa 1,7 grammi di marijuana mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 11 involucri contenenti circa 36 grammi della stessa sostanza e 10 euro.

S.A., 30enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.