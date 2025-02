Napoli – Sorpreso a spacciare, fermato 37enne

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 37enne di origine algerina con precedenti di polizia, anche specifici,

In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Principe Umberto I, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dal passa ruote di un’auto in sosta, l’ha consegnata, in cambio di una banconota, ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, che è stato trovato in possesso, di 4 stecche di hashish e di 65 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio; mentre, sotto la vettura all’interno di una busta, sono state trovate 39 stecche di hashish.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante