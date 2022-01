Napoli – Sorpreso a spacciare, fermato 33enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Candelora angolo largo San Giovanni Maggiore a Pignatelli un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due bustine contenenti 6 grammi circa di marijuana e 65 euro.

A. S., 33enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.