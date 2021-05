Napoli – Sorpreso a spacciare droga, fermato

Ieri sera agenti del Commissariato Pianura, liberi dal servizio, transitando in via Giuseppe Ribera hanno notato un uomo a bordo di uno scooter privo di targa che, dopo essersi fermato lungo la strada, ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due rinvenendo indosso allo spacciatore 20 euro mentre l’acquirente era in possesso di un involucro con 0,25 grammi circa di cocaina.

G. V., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente, un 48enne napoletano, è stato sanzionato amministrativamente.