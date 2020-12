Napoli – Sorpreso a spacciare droga, fermato 53enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Mianella un uomo che, in più occasioni, ha consegnato qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 17 involucri contenenti 7 grammi di cocaina e di 725 euro.

C. G., 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.