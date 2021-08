Napoli – Sorpreso a spacciare droga, fermato 20enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Fonseca hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che stava consegnando qualcosa ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due rinvenendo indosso allo spacciatore 160 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di tre involucri con 1,1 grammi circa di cocaina e 2 stecche di hashish del peso di circa 3,6 grammi.

S.C., 20enne napoletano, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente, un 42enne napoletano, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.