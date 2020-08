Napoli – Sorpreso a rubare una moto, arrestato 46enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Pigna ad una persona che, a bordo di un motoveicolo, stava spingendo con un piede un scooter condotto da un uomo. Entrambi, alla vista della volante, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo ma i poliziotti li hanno inseguiti fino al parco Correale di via Pigna dove uno dei due conducenti ha perso il controllo dello scooter e, dopo averlo abbandonato, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

L’uomo è stato trovato in possesso di oggetti in oro tra cui un orologio di ingente valore mentre il motociclo presentava il bloccasterzo manomesso.

A. O., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, e denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita.