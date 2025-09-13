Napoli – Sorpreso a cedere droga, fermato 46enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne del Burkina Faso, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un giovane.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina e di 110 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’indagato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante