Napoli – Sorpreso a cedere droga, arrestato un uomo

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Venezia, hanno notato un uomo con fare guardingo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto; quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 10 involucri di marijuana del peso di 10 grammi circa e di 380 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.