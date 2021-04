Napoli – Sorpreso a bordo di una bici elettrica rubata, fermato 22enne romeno

Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi all’altezza di piazza Nolana, hanno notato un giovane a bordo di una bici elettrica che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che la bici su cui circolava era stata rubata poco prima; inoltre, nei confronti dell’uomo era in atto un’ordinanza di custodia cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata lo scorso 25 gennaio, poiché ritenuto responsabile di furto.

S. R. V., 22enne romeno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e denunciato per ricettazione; infine, la bici è stata restituita al legittimo proprietario.