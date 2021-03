Napoli – Sorpresi in un bar, titolare e clienti sanzionati

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Duca D’aosta per la segnalazione di assembramenti all’interno di un bar.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sanzionato la titolare del locale, una 29enne napoletana, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpresa a svolgere servizio di ristorazione e nove persone, tra i 21 e i 74 anni di cui quattro con precedenti di polizia, intente a consumare cibo e bevande al banco.