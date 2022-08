Napoli – Sorpresi in possesso di due coltelli, denunciati due giovani

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Campano tre persone a bordo di un’auto, trovando due di esse in possesso di due coltelli a serramanico con le lame rispettivamente di 6 e 7 cm, una mazza da baseball e una chiave curva a tubo della lunghezza di 21 cm.

Due napoletani di 16 e 24 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere; al 24enne sono state contestate, altresì, due violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica e trasporto non idoneo dei passeggeri.