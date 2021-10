Napoli – Sorpresi in auto con una pistola, un arrestato e una denunciata

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Garibaldi un’auto con a bordo una coppia ed hanno rinvenuto, in una borsa sotto il sedile lato passeggero, una pistola Viking con 14 cartucce cal. 9; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’uomo era beneficiario di un permesso premio poiché già detenuto presso la Casa Circondariale di Secondigliano per reati contro la persona.

L. C., 41enne napoletano, è stato arrestato per porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione, mentre la donna, una 37enne napoletana, è stata denunciata per ricettazione.