Napoli – Sorpresi con un coltello e con uno scooter rubato, denunciati due minori

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne ed un 16enne, entrambi napoletani, per ricettazione e porto abusivo di armi.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi del sottopasso Claudio, hanno notato 3 giovani che, con fare sospetto, stavano armeggiando su uno scooter; gli stessi, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo di polizia.

In quei frangenti, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi, trovandolo in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 13,5 cm.

Contestualmente, gli operatori hanno diramato la nota radio con la descrizione degli altri soggetti in fuga e, poco dopo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intercettato e bloccato il secondo fuggitivo in via Cinthia. Anche quest’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 16 cm.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato il mezzo in uso ai giovani, rinvenendo al suo interno un martello frangivetro; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il mezzo era provento di furto.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante ed affidati ai familiari.