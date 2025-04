Napoli – Sorpresi con la droga, nelle ultime 24 ore quattro persone arrestate

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro persone.

Nello specifico, gli agenti del Commissariati Vicaria-Mercato, San Carlo-Arena, Ponticelli e Vasto- Arenaccia hanno tratto in arresto rispettivamente un 33enne rumeno, due napoletani, di cui una 62enne ed un 38enne, ed un 19enne dominicano, tutti con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno sorpreso il 33enne nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente e hanno avuto contezza dell’attività di spaccio che lo stesso aveva posto in essere nella zona di Porta Capuana. Pertanto, gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno bloccato insieme ad uno degli acquirenti. A seguito di controllo, il predetto è stato trovato in possesso di 9 involucri di cocaina. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Gli operatori del Commissariato San Carlo-Arena, invece, nel transitare in via salita Miradois, hanno notato la 62enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Pertanto, la donna è stata prontamente bloccata dai poliziotti e trovata in possesso di 53 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 9 grammi e di 105 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Ancora, gli agenti del Commissariato Ponticelli, nel transitare in viale Ernest Hemingway, hanno controllato un soggetto trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi; con una di queste, i poliziotti hanno aperto una cantina in uso al predetto in cui hanno rinvenuto 14 involucri di hashish del peso complessivo di 72 grammi circa. Nella sua abitazione, invece, è stato rinvenuto un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente.

Infine, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in vico Milano, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo. Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i poliziotti lo hanno bloccato e controllato trovandolo in possesso di tre bustine di marijuana del peso di 5 grammi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un armadio, altre 2 bustine di sostanza stupefacente di ketamina e MDMA per un peso complessivo di 10 grammi circa e diverso materiale per il confezionamento della droga.