Napoli – Sorpresi con la droga, arrestati

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Sant’Anna a Capuana, hanno notato due uomini a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo.

Per tale motivo, i poliziotti li hanno raggiunti e, a seguito del controllo, hanno sorpreso il conducente, identificato per un 43enne salernitano, in possesso di uno zaino con al suo interno un involucro contenente 51 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione e 500 euro mentre il passeggero, identificato per un 25enne originario del Gambia, è stato trovato in possesso di 21 involucri di marijuana del peso di 33 grammi circa, 2 involucri contenenti 0.25 grammi circa di cocaina e 130 euro.

I prevenuti, con precedenti di polizia anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente mentre, il 43enne, è stato altresì’ tratto in arresto per evasione, poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.